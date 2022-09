Cos’è il “Metaverso” e quanto sarà redditizio per le aziende tecnologiche?

Se vogliamo dare una definizione di Metaverso si potrebbe dire che è un’esperienza digitale che unisce realtà virtuale, video in streaming, giochi, criptovalute, social media, 5G, intelligenza artificiale ed e-mail. In breve, una sorta di mondo virtuale.

“È come qualsiasi cosa nella tecnologia: ognuno definisce un mercato emergente che meglio si adatta ai propri punti di forza e alle proprie esigenze“, ha detto a MarketWatch Zeus Kerravala, analista principale di ZK Research.

Quando Mark Zuckerberg ha condiviso il modo in cui vedeva il Metaverso, ha detto che non voleva che fosse un “mondo recintato”, ma piuttosto parte di un ecosistema più ampio e aperto.

Una battaglia contro Apple

Gli antagonisti di Apple, Epic Games e Facebook vedono il Metaverso come un modo per attaccare Apple da un punto di vista finanziario, strategico e legale. Ma Dioselin Gonzalez, consulente per la realtà mista ed ex principale architetto di software presso Microsoft MSFT, crede che la maggior parte delle aziende sia impegnata nell’acquistare quante più Land (appezzamenti di terreni virtuali) per ricreare il proprio ecosistema all’interno del mondo virtuale.

In una conferenza sulla tecnologia in Corea del Sud questa settimana, Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha paragonato il Metaverso da un app store universale che funziona su tutti i sistemi operativi e offre agli sviluppatori un’alternativa al dominio di Apple e Google nell’economia degli smartphone. Epic, uno dei leader nello spazio emergente con il suo popolare gioco “Fortnite“, ha citato in giudizio Apple e Google alla corte federale per comportamento antitrust.