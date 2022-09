Per festeggiare i 160 anni della nascita di Poste Italiane, l’operatore virtuale PosteMobile ha rilanciato la propria offerta denominata Creami Extra WOW a meno di 8 euro al mese.

L’offerta in questione è attivabile grazie ad un codice che viene rilasciato ai dipendenti dell’azienda. Di conseguenza solo i dipendenti la possono attivare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile rilancia la Creami Extra WOW

La nuova iniziativa di PosteMobile è stata annunciata ufficialmente lo scorso 27 Settembre 2022, nel corso dell’edizione odierna del TG Poste. Secondo quanto viene riportato, la nuova offerta PosteMobile Creami Extra WOW 160 è disponibile per i dipendenti del Gruppo Poste Italiane che ricevono un codice monouso. Possiamo però dire che il codice in questione non è personale, di conseguenza il dipendente può cederlo ad un parente o amico.

PosteMobile Creami Extra WOW 160 sarà sottoscrivibile fino al 31 Dicembre 2022, salvo eventuali cambiamenti, presso gli Uffici Postali di Poste Italiane, online attraverso una pagina dedicata e tramite canale telefonico. L’offerta comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 160 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+ su rete Vodafone, il tutto al costo di 7,99 euro al mese.

Per questa offerta il costo di attivazione e della nuova SIM è gratuito, mentre il cliente dovrà comunque sostenere il costo di una prima ricarica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta. Solitamente, con le offerte PosteMobile della gamma Creami Extra WOW, al momento dell’attivazione si ottiene il piano standard Creami Extra WOW con 10 Giga inclusi di base, ma ogni mese viene erogato un bonus di Giga aggiuntivi.