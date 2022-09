Prime Video: alla scoperta delle nuove uscite di Ottobre 2022

Non hai la più pallida idea di cosa fare durante il mese di ottobre, dopo un’estate indimenticabile come quella del 2022? Il lavoro è ricominciato, si inizia a sentire aria invernale e non tutti stiamo vivendo questo momento con la giusta felicità. Menomale però che Prime Video ci farà sognare ad occhi aperti grazie alle sue nuove uscite. Sulla piattaforma ne vedremo di ogni genere.

Prime Video: le proposte del mese

Serie tv

Non sei ancora iscritto alla piattaforma streaming di Amazon? Non preoccuparti, Prime Video il primo mese regalerà il servizio ai nuovi iscritti oppure ben due mesi per coloro che sceglieranno la promozione Prime Student.

INVERSO – The Peripheral

Disponibile su Prime Video dal 21 ottobre la nuova serie drama con Chloë Grace Moretz, che riprende l’omonimo romanzo best-seller di William Gibson, INVERSO – The Peripheral.

Modern Love Tokyo

Sempre il 21 ottobre arriverà la prima stagione di Modern Love Tokyo, un reboot giapponese della famosa serie originale.

The Devil’s Hour

Una settimana dopo invece giungerà su Prime Video la serie di genere thriller filosofico con Jessica Raine e Peter Capaldi, The Devil’s Hour.

Film e documentari

Catherine Called Birdy

Dal 7 ottobre sull’elenco comparirà il film Amazon Original diretto da Lena Dunham, Catherine Called Birdy.

Backstage – Dietro le quinte

Il 13 ottobre invece si farà strada un film italiano, diretto Cosimo Alemà (regista di video musicali di artisti famosi come Marco Mengoni e Tiziano Ferro), Backstage – Dietro le quinte.

Argentina, 1985

Dal 21 sarà poi disponibile il film ispirato a una storia vera e mostrato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022, Argentina, 1985.

Time Is Up 2

Il 27 approderà Time Is Up 2, il sequel del film del 2021, con Bella Thorne e Benjamin Mascolo, i protagonisti.

Run Sweetheart Run

Infine il 28 ottobre prenderà piede nella lista dei nuovi arrivi Run Sweetheart Run, il nuovo film Amazon Original di genere horror thriller.