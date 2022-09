Il colosso giapponese Sony propone e sempre numerosi videogiochi con degli sconti sorprendenti sul PlayStation Store. In questi ultimi giorni, però, l’azienda da ha deciso di proporre una nuova promozione, ovvero il Pianeta degli Sconti. Si tratta di sconti notevoli, che arrivano anche al 70%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

PlayStation Store: con il Pianeta degli Sconti tanti giochi in offerta

In questi ultimi giorni il noto colosso giapponese Sony ha lanciato una nuova promozione denominata il Pianeta degli Sconti. Come già accennato, infatti, con la nuova promo gli utenti potranno acquistare dal PlayStation Store numerosi videogiochi a dei prezzi davvero vantaggiosi.

Si tratta di videogiochi disponibili sia per la PlayStation 5 sia per la PlayStation 4 ed arrivano anche al 70%. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Quest’ultimo è proposto ad un prezzo di 55,19 euro, ovvero con uno sconto del 31%. C’è anche il videogioco Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, proposto a 34,79 euro e con uno sconto del 42%, Horizon: Zero Dawn – Complete Edition proposto a 9,99 euro e con uno sconto del 50%.

Oltre a questi, su PlayStation Store sono poi disponibili anche altri titoli di rilievo. Ricordiamo inoltre il videogioco Dragon Ball Z: Kakarot. Quest’ultimo è al momento proposto ad un costo di 17,49 euro, ovvero con un notevole sconto pari ad addirittura il 75%. Ci sono anche Destiny 2: La Regina dei Sussurri, il quale è al momento disponibile ad un prezzo dj 23,99 euro, con uno sconto pari al 40%, e il videogioco Ratchet & Clanck: Rift Apart, il quale è al momento proposto a 49,59 euro con uno sconto del 38%.