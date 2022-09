Le nuove offerte proposte da Panorama possono davvero invogliare tantissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti, siano essi di tecnologia, che comunque effettivamente beni di prima necessità.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente sotto molteplici aspetti, a partire ad esempio dalla disponibilità sul territorio. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere effettuati senza problemi recandosi in ogni punto vendita fisico in Italia, senza differenze particolari.

Panorama: queste le offerte più pazze

Con il volantino Panorama il risparmio risulta essere letteralmente alla portata di tutti, proprio perché i prezzi sono bassi, e ricchissimi di qualità generale.

Per una volta l’azienda non si è focalizzata solamente sugli accessori, puntando fortissimo anche sugli elettrodomestici. Tra i modelli in promozione schizza il televisore United, nella variante da 42 pollici, in vendita al prezzo di 199 euro, passando per una lavatrice NGM, acquistabile pensate con un esborso finale di soli 189 euro.

Cifre ridottissime anche per l’acquisto dei prodotti meno tech, quali possono essere lampadine E27, la coppia a 5 euro, ben 16 lampadine Varta AAA a soli 3,50 euro, per finire con un accessorio sicuramente fondamentale per i viaggi, e non solo, una coppia di adattatori shuko, in vendita a soli 2 euro.

Il volantino, lo ricordiamo, risulta essere attivo solamente nei negozi fisici, in questo modo ogni cliente si ritrova con la possibilità di risparmiare al massimo, senza dover limitare la scelta ad una specifica area del territorio nazionale italiano, essendo difatti aperta a tutti.