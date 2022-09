Netflix: attenzione, la piattaforma cancella ufficialmente film e serie TV

State cercando un film o una serie TV per passare la serata in tranquillità sul divano di casa? Netflix ovviamente corre in vostro soccorso con moltissime proposte che potrebbero fare al caso vostro. Ovviamente bisogna anche valutare i tempi, visto che se una serie TV o un film sono disponibili già da tantissimo tempo, potrebbero essere stati rimossi.

Il mese di settembre infatti ho visto sparire tanti contenuti, anche alcuni molto amati dal pubblico. Ovviamente ne sono arrivati tanti altri nuovi e a vincenti, proprio come gli utenti amano.

Netflix: queste sono alcune delle serie TV cancellate, ci sono anche alcuni film che non vedrete più sulla piattaforma

L’anno aveva segnato il suo inizio con l’abbandono di due film molto seguiti come lo erano World Invasion e Operazione U.N.C.L.E. A quanto pare però non è finita qui, visto che tantissimi altri show marchiati a fuoco dalla piattaforma streaming più famosa del mondo hanno abbandonato gli schermi. In questa lista potete trovare infatti tutti i contenuti che Netflix ha ritenuto opportuno rimuovere dal 14 settembre: