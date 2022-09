hi, l’app finanziaria per criptovalute e fiat ha annunciato la prima carta di debito al mondo con personalizzazione avatar NFT, gestita da Mastercard. I titolari della carta potranno personalizzare il volto della propria carta con un avatar NFT e spendere in oltre 90 milioni di località in tutto il mondo dove è accettata Mastercard.

“Non solo le carte NFT sono straordinarie, questo è un ottimo modo per mostrare alle persone a quale comunità online appartengono, ma nel mondo reale“, afferma Sean Rach, co-fondatore di hi. “La flessibilità di spendere fiat, stablecoin o altre criptovalute, combinata con interessanti ricompense finanziarie, ci rende fiduciosi che la nostra carta sia un punto di svolta nel mercato”.

“Dato che l’interesse dei consumatori per le criptovalute e gli NFT continua a crescere, ci impegniamo a renderli una scelta di pagamento accessibile per le comunità che desiderano utilizzarli. Siamo orgogliosi di lavorare con hi per continuare a guidare l’innovazione nel mercato e abilitare queste carte personalizzabili insieme alla sicurezza che ti aspetteresti da Mastercard“. afferma Christian Rau, Senior Vice President, Crypto and Fintech Enablement presso Mastercard.

Ecco tutti i vantaggi messi a disposizione

La carta di debito hi è disponibile in sei varianti, a seconda del livello di iscrizione. Ecco tutti i vantaggi a cui puoi accedere:

Spendi fiat, stablecoin e altre criptovalute presso qualsiasi commerciante Mastercard in tutto il mondo

Dall’ 1 al 10% di cashback

Sconti su abbonamenti digitali

Finanzia istantaneamente la tua carta tramite SEPA o FPS con Euro o Sterline inglesi utilizzando un IBAN personale

Migliori tariffe garantite e altri vantaggi negli hotel partner a 5 stelle in tutto il mondo

Personalizzazione NFT per i membri Gold e oltre che consente la personalizzazione della faccia della carta con un avatar NFT che possiedi, a condizione che soddisfi gli standard di progettazione delle carte di Mastercard.

La carta di debito hi sarà inizialmente disponibile per i membri hi in oltre 25 paesi del SEE e nel Regno Unito. I membri Gold e superiori potranno beneficiare della personalizzazione dell’avatar NFT, che supporterà una gamma limitata di raccolte NFT tra cui CryptoPunks, Moonbirds, Goblin, Bored Apes e Azukis. Ai proprietari di NFT verrà chiesto di verificare di possedere l’NFT per richiedere la personalizzazione della carta. La carta hi Debit sarà emessa da Moorwand.