Uno dei maggiori pericoli con cui ogni utente Android deve tirare i contro ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dei malwares, i piccoli software dannosi infatti circolano nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile nel tentativo di sottrarre loro dati importanti salvati nella memoria dello smartphone.

Questa tipologia di programma per distribuirsi sfrutta come vettori delle banali applicazioni camuffate come legittime le quali però una volta installate assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutti i dati salvati in memoria per poi inviarli al proprio creatore.

Onde evitare di incappare in questa tipologia di problema il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di scaricare applicazioni solo da fonti certificate, l’esempio migliore è il play store di Google, all’interno del quale controlli periodici abbattono fortemente il rischio.

App malware buca conti correnti