Una splendida campagna promozionale si stagli all’orizzonte in tutti i negozi di casa Lidl, i prezzi sono fortemente più bassi di quanto avremmo mai sperato di vedere, ed allo stesso tempo i prodotti sono di altissima qualità generale.

Il risparmio è di casa per tutti i consumatori in Italia, infatti basterà recarsi presso un qualsiasi negozio, per avere la certezza di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

Lidl: ecco quali sono i nuovi sconti del momento

Incredibili prodotti per la casa, e per la salute personale, sono disponibili in questi giorni da Lidl. Osservando il volantino da vicino, ad esempio, troviamo la possibilità di acquistare un comodo pulsossimetro a soli 19 euro, passando anche per il misuratore di pressione da polso, in vendita a 14,99 euro, oppure un termometro ad infrarossi in vendita al prezzo finale di soli 12,99 euro. Nel caso in cui vogliate fare movimento, e siate comunque molto pigri, potete fare affidamento sulla pedaliera per gambe e braccia, disponibile a 39,99 euro.

Le offerte non terminano qui, sono disponibili il dispositivo per la pulizia dei pori a 14,99 euro, il set manicure-pedicure a 22,99 euro, oppure una importante selezione di dispositivi per la casa.

Tra questi spicca chiaramente il robot aspirapolvere con funzione di lavaggio, acquistabile da tutti a 129 euro, ma anche il ferro da stiro con caldaia di Termozeta, il cui prezzo è di 49 euro.