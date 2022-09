La nuova app presentata recentemente da Intel potrebbe portare il mondo Apple su Android e Windows, anche se con alcuni compromessi. Gli utenti fedeli ai propri iPhone dovranno rinunciare ad alcune funzioni, il che potrebbe rendere difficile per loro un passaggio totale ad Android.

Allo stesso modo, Apple si è spesso astenuta sulla polemica riguardante iMessage perché “servirebbe semplicemente a rimuovere un ostacolo alle famiglie di iPhone che danno ai propri figli telefoni Android”, secondo Eddy Cue, Senior Vice President of Software and Services di Apple. Rinunciare proprio ad iMessage con il servizio offerto da Intel non sembra la soluzione ideale.

Intel cerca di unire due mondi ben distinti, quello Android e quello iOS di Apple

Unison sarà rilasciato su “portatili Intel Evo selezionati” con processori di 12a generazione di Acer, HP e Lenovo e arriverà entro la fine di quest’anno. Altre aziende come Microsoft e Samsung hanno le proprie app e servizi per collegare i dispositivi tra loro, ma con alcuni inconvenienti: l’app Your Phone di Microsoft funziona solo con i telefoni Android, ad esempio. Google, nel frattempo, preferisce affidarsi al web, collegando la sua app di messaggistica Android ai computer tramite il browser.

Marchi Android vs Apple è una battaglia ormai vista e rivista che va avanti da anni, ma sarà interessante guardare da vicino che ruolo avrà Intel in questa faida. La buona riuscita dell’app proposta dall’azienda potrebbe porre fine ad una parte di questi continui paragoni o potrebbe persino inasprirli e renderli ancor più marcati ed evidenti di prima. Gli utenti iOS e quelli Android sono rispettivamente affezionati al proprio sistema operativo di fiducia, dunque la diatriba durerà probabilmente ancora per molto tempo.