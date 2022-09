Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha affermato che l’Unione europea dove prendere in considerazione l’applicazione di sussidi per i veicoli elettrici, dopo che gli Stati Uniti hanno limitato il loro sostegno ai veicoli di fabbricazione nordamericana.

Potrebbe essere “il momento di riservare bonus per veicoli elettrici sia per le auto prodotte sul territorio europeo per i veicoli che soddisfano i nuovi standard ambientali“, ha detto Le Maire ai giornalisti durante un briefing sul bilancio del 2023. “Dobbiamo giocare con le stesse regole se vogliamo difendere le nostre industrie, i nostri posti di lavoro e la nostra tecnologia”.

Francia e Germania, dove la rivoluzione elettrica sta rendendo obsoleti migliaia di posti di lavoro in aree come la produzione di motori e trasmissioni, e hanno guidato la spinta politica negli ultimi anni per lo sviluppo di un’industria locale di celle a batteria nel tentativo di prendere il controllo di questo nuovo mercato.

Ecco il progetto dei francesi

Il governo francese ha offerto sussidi fino a 6.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici che costano meno di 47.000 euro, insieme ad altri aiuti aggiuntivi nell’ambito di un programma di rottamazione per i vecchi veicoli con motore a combustione.

I veicoli elettrici hanno rappresentato il 12% delle vendite di auto nuove in Francia nei primi sette mesi del 2022.

Il bonus per i veicoli elettrici in Francia sarà ridotto a 5.000 euro dai 6.000 euro del prossimo anno, “ma resta consistente”, ha detto Le Maire durante il briefing.

Gli Stati Uniti sono stati oggetto di critiche per una nuova legge che prevede agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici, secondo la quale le auto non potranno beneficiare di sussidi fino a $ 7.500 se i componenti critici della batteria provengono da Cina, Russia e altri “Paesi stranieri preoccupanti”.

Per aiutare i consumatori, l’amministrazione statunitense ha pubblicato un elenco di veicoli che secondo loro potrebbero soddisfare i requisiti del disegno di legge. “Penso che sia ora di portare questa idea in Europa“, ha detto Le Maire.