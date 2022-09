Continua il rilascio di informazioni da parte di Google sui nuovi Pixel 7 e 7 Pro e questa volta è proprio quest’ultimo modello ad essere protagonista di un nuovo video.

Il tema è quello del design e, in meno di un minuto, Google ci ha permesso di dare uno sguardo completo al nuovo top di gamma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google rilascia un nuovo video sul Pixel 7

Il breve filmato, chiude il quadro dei rumor andando a completare le informazioni emerse nei giorni scorsi riguardanti la scheda tecnica, la quale, per il modello Pro, include il nuovo chip Tensor G2, 12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh, un display LTPO a 120 Hz da 6,7″ e risoluzione QHD+, fotocamera principale da 50 MP, grandangolare da 12 e tele periscopica da 48 MP.

Il recente avvistamento dei Pixel 7 su Amazon ha anche permesso di recuperare qualche ulteriore conferma, come ad esempio i render frontali e posteriori delle diverse varianti di Pixel 7 e 7 Pro. Ovviamente si tratta di immagini che non aggiungono nulla, in quanto Google non è stata certo parca di dettagli nel corso di questi mesi, tuttavia ci forniscono uno sguardo d’insieme alla lineup.

Oltre a ciò, la rapida comparsa su Amazon ha permesso anche di confermare che i prezzi emersi negli scorsi giorni sono quelli corretti, quindi si parla di 599 dollari per Pixel 7 da 128 GB e 899 dollari per Pixel 7 Pro in versione 128 GB, entrambi con disponibilità dal 13 ottobre, esattamente una settimana dopo l’avvio dei preordini del 6 ottobre. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno.