Expert distrugge Euronics con smartphone e tecnologia quasi gratis solo oggi

Acquistare qualsiasi cosa da Expert per quanto riguarda la tecnologia, l’elettronica o magari degli elettrodomestici per la casa, può comportare un gran risparmio senza biasimare la qualità.

Il colosso del mondo dei grandi magazzini e infatti uno dei più frequentati da parte del pubblico italiano ma non solo, soprattutto durante questo mese di settembre che è stato preannunciato alla grande dal nuovo volantino ormai pronto all’esaurimento. La concorrenza dunque può poco quanto nulla nei confronti di Expert, che sostiene la sua causa promuovendo articoli a prezzi shock ogni giorno sempre di più.

Expert si dimostra ancora una volta il colosso assoluto da battere: il volantino propone ancora degli sconti eccezionali

Come è possibile notare nel volantino che durerà ancora per qualche giorno, ci sono tantissimi prodotti come smartphone e roba di alta tecnologia ben al di sotto di 500 € di prezzo. Proprio per quanto riguarda i telefoni, non può passare in osservato uno dei top di gamma in assoluto, ovvero lo Xiaomi 12X venduto al momento all’interno degli Store italiani al prezzo di soli 499 €.

Ovviamente ci sono anche soluzioni dedicate ad un pubblico meno esigente, come tante proposte da parte di Samsung, come ad esempio nel caso del Galaxy A53, ma anche da parte di Motorola, TCL e molti altri. Disponibile anche l’ampia gamma degli iPhone 14 di Apple, i quali possono essere acquistati anche con finanziamenti a tasso zero. Ricordiamo inoltre che tutti i prodotti acquistati presso i negozi Expert possono godere di una garanzia pari a due anni. Non vi resta dunque che valutare il vostro prossimo acquisto.