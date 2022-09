Euronics è folle con le offerte di fine settembre quasi gratis, distrutta Lidl

Da quando è partito il mese di settembre, tantissime persone hanno deciso di ricominciare partendo proprio dagli elettrodomestici in casa o magari da qualche pezzo di tecnologia. Per tali evenienze viene in soccorso un colosso come Euronics che risulta uno dei più seguiti in assoluto in Italia e non solo.

Le sue promozioni risultano davvero eccezionali, soprattutto quando vengono proposte anche con finanziamenti per più mesi. Non c’è dubbio dunque sul fatto che la concorrenza possa fare poco quanto nulla rispetto alle ultime proposte lanciate da Euronics.

Euronics presenta i prezzi del nuovo volantino, ricordati però che sta per scadere per cui bisogna affrettarsi per approfittare dei prezzi

Ora come ora, soprattutto nel mondo dell’elettronica e della tecnologia di consumo, ci sono delle offerte nel volantino che non potete tralasciare. Mancano pochi giorni all’esaurimento, per cui vi conviene approfittare. Se state cercando una televisione, potete trovare le proposte smart da parte di due colossi come LG e Sony, i quali propongono soluzioni da 55 e 48″ al prezzo rispettivo di 449,99 € e 899,99 €. È possibile in questo caso approfittare anche del bonus da 100 € rottamando una TV di vecchia data.

Ovviamente non bisogna focalizzarsi solo su un ambito, dal momento che anche gli smartphone sono presenti in gran numero. Ecco ad esempio il Samsung Galaxy S22 a 649 €, così come tantissime proposte da parte del colosso Oppo partendo da prezzi molto bassi fino a costi più impegnativi.

Ovviamente, come ogni altra volta, tutta la merce che acquistate è garantita dal marchio Euronics per un periodo massimo di due anni.