L’operatore virtuale EliMobile attivo su rete WindTre, ha recentemente deciso di fissare una data di scadenza, fino ad ora non presente, della propria offerta denominata Easy a 6.99 euro al mese.

Questa offerta può essere attivata con il primo mese gratuito fino al prossimo 3 ottobre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa comprende.

EliMobile: offerta Easy attivabile fino al 3 ottobre 2022

La nuova versione dell’offerta Easy con prova gratuita durante il primo mese è disponibile dal 20 Giugno 2022, e ora disponibile fino al 3 ottobre 2022. Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 60 Giga di traffico dati, il tutto con primo mese a 0 euro, poi si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese. Con questa offerta si ottengono anche 70 elicoin all’attivazione e 70 elicoin ogni mese.

Al momento, invece, le altre offerte dell’operatore virtuale, ossia Entry, Elite ed Elite x12, continuano ad essere sottoscrivibili fino a nuova comunicazione. Le offerte di Elimobile sono disponibili soltanto sul sito ufficiale dell’operatore virtuale, con spedizione a domicilio e con attivazione della SIM tramite video identificazione.

Di solito, con Elimobile il costo di attivazione e della SIM nelle offerte mensili è di 9,99 euro, ma grazie all’attuale promozione sull’offerta Easy questo viene scontato a 5 centesimi di euro, da pagare con carta di credito al momento dell’acquisto online. Al termine del primo mese gratuito, il cliente Elimobile sarà libero di scegliere se rimanere o meno con l’operatore: se si vorrà proseguire, dato che non è presente credito residuo sulla SIM, sarà necessario effettuare una ricarica per coprire il costo di 6,99 euro del primo rinnovo mensile a pagamento. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.