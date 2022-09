Amazon è impazzita: gratis i servizio Amazon Music Unlimited per 4 mesi, ecco come

Amazon sta proponendo delle offerte eccezionali soprattutto nell’ultimo periodo, mettendo gli utenti in condizione di vantaggio. Oltre alle offerte che potete trovare sul sito ufficiale, ci sono anche delle opportunità da prendere al volo come una di vecchia data.

Tutti aspettavano la riedizione di quello che è accaduto più volte durante gli scorsi anni: Amazon e ripristina un abbonamento per quattro mesi gratis. Stiamo parlando di Amazon Music Unlimited che torna ad essere gratis per un periodo di utilizzo di ben 4 mesi.

Amazon propone 4 mesi di utilizzo gratuito del suo programma Amazon Music Unlimited: ecco cosa potrete avere

Tutti quindi potranno iscriversi adesso ottenendo quattro mesi gratis del celebre servizio. Dopo i quattro mesi di utilizzo, si avrà un rinnovo a 9,99 € al mese. Il rinnovo stesso sarà automatico, con l’offerta che è riservata solo ai nuovi clienti che non hanno mai usufruito di questa promozione. Ricordiamo che nel momento in cui dovreste cliccare sul tasto di iscrizione per i quattro mesi gratis, accetterete le condizioni generali di utilizzo.

Noi vi preannunciava che nel momento in cui dovreste iscrivervi, potreste utilizzare l’abbonamento tranquillamente per quattro mesi per poi disdirlo qualche giorno prima del rinnovo. Non pagherete nulla e avrete usufruito di quattro mesi di utilizzo gratis.

Ma cosa avete con l’abbonamento Amazon Music Unlimited? Potrete avere musica on demand sempre senza alcuna pubblicità, l’accesso senza limiti a tutti i vostri brani preferiti ascoltandoli anche offline con skip illimitati. Inoltre potrete ascoltare anche senza l’utilizzo delle mani sfruttando l’assistente vocale Alexa in casa vostra. Il servizio supporta l’audio spaziale l’audio in alta definizione.