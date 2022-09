Amazon è assurda: nuovi Prime Day eccezionali con merce quasi gratis, ecco quando

Sono arrivate tante nuove novità su Amazon, le quali hanno mandato il pubblico in fibrillazione. Oltre alle tante offerte viste durante gli ultimi giorni che hanno riguardato il mondo della tecnologia e dell’elettronica ma non solo, ci sono degli annunci che potrebbero tornare molto comodi a chi frequenta il vasto mondo di Amazon.

Il primo è sicuramente quello che vede di nuovo Amazon Music Unlimited disponibile gratis per quattro mesi, soluzione che potete scoprire direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale. Il secondo annuncio è quello di due veri e propri Prime Day esclusivi previsti per il mese di ottobre che sta per cominciare. Più precisamente le persone potranno basarsi l’11 e il 12 ottobre su tante offerte esclusiva per tutti coloro che sono iscritti ad Amazon Prime. In questi giorni infatti saranno disponibili sconti su tutta la linea dell’elettronica e su molte altre categorie amati dal pubblico, ma solo quello che paga un abbonamento Prime ogni anno. Sarà quindi questo è il miglior modo per inaugurare la stagione dello shopping di Natale, visto che le offerte saranno centinaia di migliaia.

Amazon: arrivano le offerte Prime durante l’11 e il 12 ottobre 2022, prendete l’occasione al volo

Ovviamente se non siete ancora utenti Amazon Prime potete rimediare in breve tempo. Tutto ciò che dovrete fare sarà sottoscrivere la prova gratuita per Amazon Prime, la quale vi permetterà di avere per 30 giorni il servizio. Se non disdirete il tutto, si rinnoverà a 4,99 euro al mese. Sarà quindi questo è il modo giusto per cominciare il mese di ottobre, aspettando un Natale ancora più scoppiettante.