Negli scorsi giorni sono giunte nuove voci che riguardano la nuova serie Xiaomi Redmi 12 T e Redmi Pad, questo segnala che il colosso cinese prevede un lancio imminente, ed importante.

Nelle ultime ore è trapelata la voce secondo cui i nuovi dispositivi verranno lanciati in tutto il mondo il prossimo 4 ottobre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi 12T arriva il 4 ottobre 2022

Secondo il leaker Abhishek Yadav (@yabhishekhd), infatti, il prossimo 4 ottobre 2022 Xiaomi presenterà sui mercati globali gli smartphone e il tablet sopra nominati, oltre agli auricolari TWS Redmi Buds 4 presentati a maggio in Cina. La serie di smartphone Xiaomi 12T è composta da due dispositivi top di gamma, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, di cui abbiamo ampliamente parlato nei giorni scorsi.

Il Redmi Pad monta un display LCD da 11.2 pollici in risoluzione 2K, processore MediaTek MT8781 CON 3/4 GB di memoria RMA e 64/128 GB di memoria interna. Sul retro troviamo una fotocamera da 8 megapixel senza flash LED, batteria da 7.800 mAh con ricarica rapida a 22.5W e sistema operativo Android 12 con MIUI Pad 13. Il nuovo dispositivo si aggirerà intorno ai 250/300 euro.

Lanciati a maggio in Cina, i Redmi Buds 4 sono stati presentati in due versioni, Buds 4 e Buds 4 Pro, e hanno l’arduo compito di superare gli ottimi Redmi Buds 3 Pro. Entrambi sono dotati di driver da 10 mm e sono resistenti all’acqua con classificazione IP54, ma i modelli Pro hanno ricevuto uno stelo per i comandi touch, e offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 43 dB (contro i 35 dB dei Buds 4). Anche l’autonomia è piuttosto diversa, con i Redmi Buds 4 Pro che arrivano a 36 ore di ascolto (con custodia), mentre i modelli standard arrivano a 30. Per quanto riguarda i prezzi, in Cina Redmi Buds 4 sono venduti a circa 28 euro, che arrivano a circa 52 euro per i Redmi Buds 4 Pro, vedremo come si tradurranno in Italia.