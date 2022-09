Whatsapp: la nuova truffa arriva direttamente tramite email

Non è la prima volta che si parla di Whatsapp come la miglior esca per far abboccare le vittime ingenue durante la loro quotidianità. Tuttavia questa truffa non l’abbiamo mai vista. Ci riferiamo alla frode delle email, semplice quanto spietata. Ecco come è strutturata e i consigli della Polizia.

Whatsapp: tutti i dettagli sulla frode in circolo

La truffa ha inizio dall’arrivo di una e-mail appartenente ad un indirizzo di posta elettronica che secondo un occhio inesperto potrebbe sembrare addirittura quello di Whatsapp (“whatsappweb.com“). Una volta aperto il messaggio ci troveremo davanti ad un avviso circa il backup delle chat e l’invito all’utente di cliccare su un link per scaricare i propri dati.

Inutile dire che, qualora si decidesse dannatamente di seguire le indicazioni consigliate, si cadrà direttamente nel baratro fatto dai criminali. Da qui non ci sarà via di scampo, poiché sullo smartphone verrà installato un virus in grado di eliminare i dati sensibili e di inviarli ai cybercriminali.

WhatsApp non ha smentito la notizia, ma va comunque sottolineato che il servizio di messaggistica non contatta mai i propri utenti tramite e-mail per comunicazioni di tale genere. Pertanto, se vi arriva un messaggio in posta elettronica ben fatto e riguardante il download di dati, ricordate che si tratta nella maggior parte dei casi di una truffa.

Cosa vi consigliamo di fare? Ovviamente giratele alla larga e non apritela per nessuna ragione al mondo. Altrimenti sappiate che la buca per voi è già pronta e non vi sarà alcuna via d’uscita.