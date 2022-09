Sex Education 4: spuntano dettagli sulla trama e sull'amore tra Maeve e Otis

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno (ma in senso positivo) durante l’evento globale TUDUM: A NETFLIX GLOBAL FAN EVENT in diretta streaming su Youtube, Twitter e Twitch, qualche giorno fa. Ebbene, Sex Education 4 sta tornando e stravolgerà ogni aspettativa.

Sex Education 4: anticipazioni e cast dell’ultima stagione

Non volevamo darvi brutte notizie, ma molto probabilmente siamo giunti all’ultima stagione della serie. Almeno Maeve e Otis torneranno insieme? Anche questo è tutto da vedere.

La Trama

Ciò che sappiamo è che la scuola sta per essere venduta, Maeve è partita per l’America e Jean deve gestire la questione che Joy non è figlia di Jakob. Otis vuole dare il via ad una nuova clinica, mentre Eric spera di essere uscito dal giro degli “sfigati”. Molto probabilmente assisteremo ad un salto temporale, sarà un nuovo inizio per tutti. Viv è felice del diverso approccio non competitivo della scuola, e Jackson pensa ancora a Cal. Aimee intraprende un corso di Arte e Adam è alle prese con la formazione in generale.

Il Cast

Nel cast di Sex Education 4 vedremo sicuramente Asa Butterfield (Otis Millburn), e Gillian Anderson (Jean Millburn). Dovrebbero poi tornare anche:

Emma Mackey è Maeve

è Maeve Ncuti Gatwa è Eric

è Eric Aimee Lou Wood è Aimee

è Aimee Kedar Williams-Stirling è Jackson

è Jackson Connor Swindells è Adam

è Adam Mimi Keene è Ruby

è Ruby Chinenye Ezeudu è Viv

è Viv Chaneil Kular è Anwar

è Anwar Mikael Persbrandt è Jakob

è Jakob Alistair Petrie e il preside Groff

e il preside Groff George Robinson è Isaac

è Isaac Alistair Petrie è Michael

è Michael Samantha Spiro è Maureen

E infine le new entry: