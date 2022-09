MediaWorld è pazzesca: tecnologia quasi gratis, sconti al 90% solo per oggi

MediaWorld interviene anche questa volta sul mercato della tecnologia e dell’elettronica alla grande con prezzi impressionanti. Questi riguardano davvero qualsiasi cosa, ponendo però l’accento su quello che le persone acquistano di più e in maniera ricorrente. Il resoconto che trovate in basso e estrapolato dall’ultimo volantino ancora ufficiale nei negozi e in tutti i punti vendita.

MediaWorld: gli sconti proposti dal vettore sono i migliori per quanto riguarda la tecnologia, il tutto è dimostrato dai prezzi

I prezzi proposti da un colosso come MediaWorld sono impossibili da replicare e da battere per tutte le altre aziende sul territorio italiano almeno per il momento.

Non ci sono dubbi infatti in merito alla questione che vede la tecnologia di altissimo livello proposta a costi imbattibili almeno per quanto riguarda l’ultimo volantino del mese di settembre. Il primo luogo infatti ecco tantissimi smartphone a disposizione, tra cui anche quelli di Samsung. Prendendo in esame il Galaxy S22+, il prezzo è di soli 899 € per quanto riguarda la versione da 128 giga di memoria. In merito alle proposte più economiche, non può tirarsi indietro il marchio Oppo, il quale propone il suo A54S ad un prezzo di vendita di 183 €.

Non mancano poi i dispositivi di Apple, anche per coloro che magari non vogliono acquistare gli ultimi appena usciti. È infatti disponibile a 739 € nella versione da 128 giga il tanto amato iPhone 12. Ricordiamo che tutti gli articoli possono essere pagati anche con un finanziamento a 20 rate.

Tutto quello che acquisterete da MediaWorld sarà garantito per due anni per qualsiasi difetto dovesse manifestarsi ovviamente non causato da voi.