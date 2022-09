Lidl è pazza: il nuovo volantino distrugge Conad con sconti all'80% solo oggi

Stavate aspettando da tempo nuove offerte che potessero portarvi all’interno di uno Store fisico per acquistare alcuni oggetti imprescindibili? Lidl nel suo volantino include delle proposte eccezionali che non riguardano solo gli alimentari e tutto ciò che gira intorno a quel mondo, ma anche un po’ di elettronica. Sono disponibili infatti alcuni utensili per l’ambiente domestico o per il lavoro che possono essere acquistati anche presso altri vettori ma a prezzi nettamente più alti.

Lidl batte tutti con prezzi impressionanti anche sulla tecnologia: ecco un breve resoconto di quello che è disponibile

Molte persone credono che all’interno dei negozi Lidl si trovino solo alimentari e tutto ciò che riguarda appunto tale tipologia di prodotti. In realtà si sbagliano visto che ci sono moltissime altre cose che sfociano anche nel mondo dell’elettronica e della tecnologia. Limitatamente a quella che è la natura del celebre supermercato, è possibile trovare dei prodotti davvero interessanti.

È infatti disponibile una idropulitrice ad alta pressione per lavare la vostra auto o quello che desiderate. Il prezzo è di 119 € con tre anni di garanzia inclusi nel prezzo. Segue poi anche un’interessante proposta: si tratta di una lampada da lavoro ricaricabile, la quale vi permetterà di illuminare più ambienti bui. Il prezzo è di 12,99 €.

Infine potete trovare tantissimi utensili da lavoro per il vostro utilizzo. Cioè ad esempio un set trapano avvitatore ricaricabile che costa 89 € ma anche una sega circolare per tagli obliqui in sconto al prezzo di 129 €. Tutto quello che acquistate sarà garantito per un periodo minimo di due anni da Lidl.