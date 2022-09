FIFA World Cup Qatar 2022™: Vivo sarà lo sponsor e lo smartphone ufficiale dell'evento

Mancano meno di due mesi al grande evento della FIFA World Cup Qatar 2022™ e nell’aria si respirano già molte novità. Innanzitutto Vivo, azienda leader mondiale nel settore tecnologico, sarà l’unico brand sponsor nella categoria degli smartphone. Per gli altri dettagli in merito, continuate a leggere.

FIFA World Cup Qatar 2022™: Vivo ci regalerà molte sorprese

Iniziamo dicendo che il Vivo X Fold+, presentato da pochi giorni in Cina, sarà il primo smartphone pieghevole ufficiale nella storia della Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Il nuovo smartphone sarà presente e visibile durante le partite della competizione in Qatar: grazie alla tecnologia dello schermo pieghevole leader nel settore e a un pacchetto efficiente per le attività professionali, X Fold+ supporterà la preparazione e la messa in onda dell’evento.

Inoltre, per tutta la durata della FIFA World Cup Qatar 2022™, Vivo fornirà i propri smartphone top di gamma allo staff per supportarli nella gestione della manifestazione con le tecnologie e funzionalità uniche dei propri smartphone.

Oggi è presente in più di 60 paesi nel mondo, ma ha sempre dimostrato un forte orientamento al consumatore e costantemente si impegna a garantire agli utenti tecnologie innovative e device dalle prestazioni eccellenti. Anche l’accordo di sei anni di sponsorizzazione, firmato con la FIFA nel 2017, conferma l’attenzione del brand verso le passioni più diffuse degli utenti e, in particolare, l’impegno a lungo termine di Vivo nel contribuire allo sviluppo del calcio. L’evento di quest’anno sarà la seconda edizione della Coppa del Mondo sponsorizzata da vivo.

Il calcio, tra gli sport più antichi, è uno dei più popolari ed è tra le discipline che meglio incarnano lo spirito del lavoro di squadra e l’impegno congiunto nel perseguire un obiettivo comune. Indipendentemente dall’etnia, dal sesso e dall’età, tale sport ha da sempre il potere di riunire persone e costruire connessioni talmente forti da riuscire ad abbattere qualsiasi barriera, oltre ad essere uno dei più seguiti al mondo.

Vivo crede che lo sport e la tecnologia condividano una filosofia simile: entrambi permettono alle persone di vivere una vita migliore attraverso continue scoperte e innovazioni. Supportando la FIFA con la propria sponsorizzazione, vivo giocherà un ruolo fondamentale nell’organizzazione di un evento inclusivo per le persone di tutto il mondo.

In qualità di unico Official Sponsor della FIFA World Cup Qatar 2022TM nella categoria degli smartphone, vivo inviterà gli utenti e gli appassionati di calcio in tutto il mondo ad immortalare i momenti più belli della manifestazione e a condividerli con amici e familiari.

La campagna #vivogiveitashot, che verrà lanciata in occasione della manifestazione, racconterà i momenti più belli e significativi dell’evento ed è stata studiata con l’obiettivo di permettere a tutti i tifosi e non solo di esprimere sé stessi attraverso la loro passione per il calcio e la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™.