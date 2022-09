DAZN ha lanciato una nuova promo che prevede uno sconto di 5 euro per i primi 6 mesi dall’attivazione di una nuova sottoscrizione.

Tramite l’attivazione di DAZN Standard (il piano attivo per questa offerta) l’utente potrà registrare fino a 2 dispositivi contemporaneamente ( ma solo se sono connessi sullo stesso Wi-Fi).

Ecco cosa comprende l’abbonamento: Serie A Tim, BKT, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Liga Santander, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e la MLS. Inoltre, a sorpresa, sono stati aggiunti anche i campionati di calcio femminile come la UEFA Women’s Champions League e altri canali dedicati alle squadre.

Presenti nel pacchetto anche i canali Eurosport 1 HD/2 HD, il tennis, basket, ciclismo, gli sport invernali e tanto altro..

La promo è valida fino al 2 ottobre 2022 e consentirà agli utenti di registrarsi tramite il piano Standard a soli 24,99 euro per i primi 6 mesi, invece di 29,99 euro al mese.

Novità in vista per gli abbonati

Il servizio di streaming sportivo in diretta DAZN ha raggiunto un accordo per l’acquisizione dell’attività globale di media sportivi ELEVEN Group, che detiene i diritti sui principali campionati di calcio in Portogallo e Belgio.

L’accordo, per una somma non rivelata, aumenterà l’offerta di DAZN in Italia, nei mercati di lingua tedesca e in Spagna, dove detiene già i diritti del calcio nazionale della massima serie. Inoltre, ELEVEN ha una presenza a Taiwan e in altri mercati del sud-est asiatico, il che darà a DAZN un punto d’appoggio maggiore in quella regione in cui il servizio è già leader di mercato in Giappone, ha affermato la società in una nota.