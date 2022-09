Conad è impazzita: sconti quasi gratis distruggono Lidl solo oggi

Non bisogna mai sottovalutare quello che si può trovare all’interno degli scaffali di un grande magazzino, magari evitando di acquistare online. Conad, che è il colosso per eccellenza all’interno del mondo dei supermercati, ha deciso di intromettersi tra i grandi elettori che offrono la tecnologia e l’elettronica di livello proponendo delle offerte stupefacenti dal punto di vista del prezzo. Proprio in basso è disponibile un breve resoconto delle soluzioni più interessanti e convenienti del momento all’interno del volantino.

Conad propone grandi pezzi di tecnologia a prezzi davvero stupefacenti: ecco le occasione per te

Tralasciando un attimo tutto quello che risulta usuale da acquistare all’interno di un negozio Conad, si può un attimo osservare l’ultimo volantino, quello che durerà fino ai primi giorni del mese di ottobre. Nella sezione denominata “Occasioni per te” è presente una vasta scelta di articoli del mondo della tecnologia che potrebbero servire a chiunque, soprattutto a questi prezzi così bassi.

State cercando delle televisioni che faccia al caso vostro? Conad propone quelle rispettivamente dei marchi Hitachi e United, opportunità a basso costo che hanno un prezzo di 399 e 139 €. La prima a un ampiezza da 55 pollici ed è una smart TV in 4K. La seconda invece offre una risoluzione HD Ready ed è da 32 pollici.

Non finisce però qui visto che potete trovare anche altro, come la scopa elettrica di Ariete a 54,90 € o lo smartphone Motorola E325 a 119 €.

Ricordiamo che tutti i prodotti avranno questo prezzo fino a martedì 4 ottobre con una garanzia di due anni inclusa nel prezzo di vendita.