A causa dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi del gas naturale, del gasolio e di altri combustibili, c’è stato un aumento significativo del costo delle bollette. Secondo la US Energy Information Administration, i prezzi dell’elettricità aumenteranno del 3,9% da giugno 2022, rispetto ai prezzi dell’elettricità durante questi mesi dell’anno scorso.

Capire come ridurre la bolletta elettrica può essere fondamentale in questi casi. Per fare ciò, puoi seguire una semplice formula per determinare quanti kilowattora (kWh) utilizza un dispositivo in un mese o in un anno, e quindi trovare il modo di ridurre, ove possibile il costo mensile di ciasciun elettrodomestico.

I kilowattora sono essenzialmente un modo per misurare quanta energia consuma un dispositivo in un’ora dall’accensione. Se guardi la maggior parte degli apparecchi, forniranno un wattaggio o una gamma di watt a cui funziona il dispositivo: quanti watt brucia in un’ora. Una volta che hai il wattaggio, dividilo per 1.000 (per convertire i watt in kilowatt) e poi moltiplicalo per quante ore al giorno usi un dispositivo. Questo ti darà una cifra che ti farà capire quanti kilowattora al giorno consumi con quell’oggetto.

Ecco cosa puoi fare

In base a quali sono i tuoi costi, puoi quindi determinare quale apparecchio o dispositivo consuma di più e cosa non utilizza molta elettricità.

Ecco alcune modifiche che puoi apportare per farti risparmiare una notevole quantità di denaro sulle bollette elettriche.

Ci sono alcuni dispositivi che ancora assorbono energia anche dopo essere stati “spenti” e questo è un grosso problema. Devi essere consapevole di quanti stanno effettivamente continuando a consumare energia anche quando non sono accesi, inclusi dispositivi come il tuo computer, la TV, sistemi audio surround o persino TV via cavo e satellitare.

Il National Resources Defense Council stima che quasi un quarto dell’energia utilizzata dalla tua casa viene consumata da dispositivi inattivi che non sono nemmeno accesi. Si stima che la famiglia media spenda tra i 210 e i 440 euro all’anno per tenere accesi dispositivi che non usa, e il paese nel suo insieme spende oltre 5 miliardi miliardi all’anno per l’elettricità che non sta realmente utilizzando.