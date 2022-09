Amazon: i prodotti più strani del 2022 da acquistare subito al 90%

Amazon non è solo il luogo per acquistare oggetti ricorrenti e usuali, ma anche qualche stranezza. Ci sono infatti diversi articoli che sono classificati tra quelli più strani dell’intero 2022, o almeno dei primi nove mesi di quest’anno.

Amazon: queste sono alcune delle offerte più strane che potevate trovare sul celebre sito e-commerce

Alcuni prodotti sono talmente strani da non poterseli far scappare: si tratta di prezzi modici e soprattutto di oggetti che non sono reperibili da nessun altra parte se non su Amazon. Chiaramente potrebbe beneficiare della spedizione veloce, proprio come in tanti amano fare.

Il primo oggetto in assoluto è una penna che permette di eliminare il prurito post puntura di una zanzara. Il concentrato al suo interno, chiaramente privo di additivi, agisce contro le punture degli insetti. Il prezzo è di soli 21,50€.

Il secondo oggetto è uno di quelli da mostrare quando ci sono ospiti in casa: un mappamondo magnetico. Questo galleggerà all’interno del supporto luminoso fornito dall’azienda, il quale è illuminato da diversi LED. Il prezzo è di 32,99€.

Uno degli oggetti più strani ma allo stesso tempo usuali e poi il salvadanaio digitale che riesce ad identificare tutte le monete inserite al suo interno. Il conteggio sarà eseguito praticamente dal salvadanaio stesso. Il prezzo corrisponde a soli 17,59€.

Se desiderate uno di questi oggetti, vi consigliamo di ordinarli al più presto possibile. Potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata e nel caso in cui non dovessero piacervi, potete procedere al reso.