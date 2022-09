Amazon distrugge eBay: perché conviene acquistare sul noto e-commerce

Il mondo e-commerce esiste da tanti anni e gli utenti hanno imparato a conoscerlo pian piano nel tempo. Le migliorie apportate hanno permesso a tutti di riuscire a rapportarsi a questo mondo, il quale sembrava inizialmente riservato solo a pochi eletti che ne capissero qualcosa.

Il settore e-commerce nasce da alcune esperienze passate e come può esserla quella di eBay, Primo sito ad offrire la possibilità di acquistare online. Al suo interno ci sono offerte di qualsiasi genere ma anche aste per decidere in seguito chi si aggiudicherà quell’articolo. Ci sono però diverse differenze tra eBay ed Amazon, che a quanto pare vince a mani basse se si pone un confronto.

Amazon porta tante nuove offerte ogni giorno che battono senza problemi eBay, anche per quanto riguarda l’affidabilità

I paragoni tra le due piattaforme sussistono da anni, ma a quanto pare Amazon avrebbe ingranato la marcia superiore senza farsi più riprendere.

Effettivamente, anche secondo le testimonianze degli utenti, su eBay ci sarebbero ancora delle truffe in atto. Chiaramente la piattaforma salvaguardare i suoi utenti, aiutandoli ad uscirne senza problemi. Amazon invece è totalmente esente da qualsiasi tipologia di truffe all’interno della piattaforma, oltre ad offrire una quantità nettamente maggiore di offerte e categorie di oggetti da acquistare.