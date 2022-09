Quando la nave cargo Felicity Ace prese fuoco affondando questa primavera, ha portato oltre 4.000 auto sul fondo dell’Oceano Atlantico, comprese 15 delle ultime Lambroghini Aventador costruite prima che il modello fosse interrotto e la catena di montaggio chiusa.

L’azienda per rimediare ha deciso in maniera straordinaria di riavviare la produzione per evadere gli ordini con nuove auto.

“Non ci saranno perdite per i nostri clienti negli Stati Uniti a causa della nave affondata. Almeno questa è una buona notizia“, ​​ha detto Winkelmann durante una recente intervista. “Costruire di nuovo l’Aventador è stato complicato, ma ce l’abbiamo fatta“.

L’ultima Aventador costruita ha portato il totale a 11.465 da quando è stata lanciata nel 2011. L’ultima macchina fuori linea era una LP 780-4 Aventador Ultimae Roadster.

Addio V12 “Puro”

Il prezzo esatto pagato per l’auto non è stato rilasciato, ma l’Aventador Ultimae Roadster parte da circa 500.000 euro e questa è stata verniciata di un azzurro personalizzato richiesto dall’acquirente.

La due posti a trazione integrale è spinta da un V12 da 769 CV e non è solo l’ultima Aventador, ma l’ultima Lamborghini che sarà mai costruita con un propulsore V12 “puro”.

Tutti i nuovi Lamborghni in arrivo saranno dotati di alimentazione ibrida, incluso il successore dell’Aventador prevista nel 2024, e un modello completamente elettrico sarà lanciato entro la fine del decennio e si presenterà sotto forma di un coupé 2+2 GT.

“Se parliamo di una quattro posti a due porte, sarà una via di mezzo tra i nostri modelli attuali.”, ha detto Winkelmann.

Gli unici modelli ibridi di Lamborghini fino ad oggi erano la coupé e decappottabile Sian a versione limitata e il revival della Countach, che possiede un motore V12 combinato e un motore elettrico alimentato da un supercondensatore per fornire una potenza combinata di 819 CV. Lamborghini costruì solo 63 coupé Sian, 19 decappottabili e 112 Countache, tutte esaurite per oltre 2,5 milioni di dollari ciascuna.