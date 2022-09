WhatsApp ha ufficialmente rivelato la sua lista dispositivi a cui ha tolto il supporto. L’app di messaggistica istantanea proprietaria di Meta non sarà più compatibile con alcuni iPhone tra poco.

Anche il sito WabetaInfo lo ha confermato, indicando che WhatsApp sta rimuovendo il supporto per gli iPhone che hanno ancora la versione iOS 10 e iOS 11 installata. Quindi quali iPhone sono nell’elenco?

Chi utilizza iPhone 5 e iPhone 5c non potrà utilizzare WhatsApp: il D-day è il 24 ottobre. Ma ci sono anche altri iPhone non potranno godere di WhatsApp. Secondo il rapporto, tutti gli iPhone attualmente in esecuzione su iOS 10 o iOS 11 non avranno più accesso a WhatsApp.

Ecco il motivo dietro questa scelta

Poiché iPhone 5 e iPhone 5C non sono compatibili con iOS 12, questi utenti dovranno trovare altri modi per comunicare invece di WhatsApp o acquistare un nuovo dispositivo. Lo stesso destino incombe anche per iPhone 6 e iPhone 6s, ma hanno un’ancora di salvezza.

Fortunatamente, i proprietari possono ottenere l’aggiornamento di iOS 12, quindi se i loro telefoni eseguono ancora iOS 11 o versioni precedenti, possono aggiornare il loro sistema operativo.

Perché WhatsApp non supporta iPhone meno recenti? “Per stare al passo con gli ultimi progressi tecnologici, smettiamo regolarmente di supportare i sistemi operativi meno recenti per indirizzare le nostre risorse al supporto di quelli più recenti. Se smettiamo di supportare il tuo sistema operativo, riceverai una notifica e un promemoria che ti consiglierà di aggiornare il tuo dispositivo per continuare a utilizzare l’applicazione“, dice una nota menzionata nella sezione “Domande frequenti” di WhatsApp.