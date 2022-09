Non sorprende che WhatsApp venga continuamente aggiornata con nuove funzionalità. ‘Call Links’ viene introdotto oggi, fornendo agli utenti una nuova e rapida opzione per partecipare o avviare una chiamata.

Gli utenti potranno fornire un collegamento per avviare una chiamata audio o video o partecipare a una già in corso utilizzando i collegamenti di chiamata. Ciò renderà la vita molto più semplice per gli utenti, poiché potranno inviare collegamenti ad altri che non sono nella loro lista di contatti, consentendo loro di partecipare alla discussione senza alcuna difficoltà. Nonostante la dichiarazione di oggi del CEO di WhatsApp Will Cathcart, la funzionalità sarà disponibile questa settimana. Sfortunatamente, non si sa se questo sarà disponibile per gli utenti Android o iOS, o entrambi. Non c’erano nemmeno istruzioni su come utilizzare la funzionalità.

WhatsApp, ecco che arriva ‘Call Links’

Separatamente, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha rivelato su Facebook che WhatsApp inizierà a testare le chat video crittografate con un massimo di 32 persone. Sebbene gli utenti di WhatsApp potrebbero non avere familiarità con i collegamenti di chiamata, funzionalità simili sono state introdotte in altre applicazioni di messaggistica e conferenza come Google Meet, Microsoft Teams, Zoom e alcune altre, e funzionano abbastanza bene.

WhatsApp è stato abbastanza attivo di recente, aggiungendo anche nuove funzionalità alla sua versione beta. La modalità Companion è stata recentemente offerta agli utenti beta di Android, consentendo loro di collegare un tablet Android a un account esistente tramite un codice QR. Sfortunatamente, la modalità Companion non supporta ancora la connessione a uno smartphone secondario. Una versione beta recente includeva anche la funzionalità di chiamata vocale per gli smartwatch Wear OS 3, oltre a una nuova funzionalità denominata Comunità, che consente alle grandi aziende o ai gruppi di connettersi in modo più efficace.