È sempre meglio prendersi cura delle proprie cose e, quando si tratta di conservarle, è necessario lasciarle ben custodite. Questa volta la protagonista è un auto Tesla.

Il proprietario in questione l’ha lasciata custodita per un mese in un garage al coperto. Purtroppo, al suo ritorno, l’auto ha mostrato segni di muffa ovunque.

Si presume che, all’interno della Tesla Model S, alcuni oggetti fossero già bagnati. Magari dei vestiti, o anche un costume da bagno, vista la stagione. In ogni caso, sembra che queste cose, forse capi di abbigliamento, se non vengono asciugate possono causare danni del genere. Pertanto, l’umidità in questione si trasformerà gradualmente in muffa. Risulta inoltre che l’effetto “seminterrato” del parcheggio dove era stata lasciata l’auto abbia contribuito alla generazione della muffa.

Cosa si può fare in questi casi?

Nonostante tutto, qualcosa si può fare. Ci sono alcuni rimedi veloci proposti da varie aziende che vendono spray in grado di rimuovere la muffa. Ma queste soluzioni vanno bene per strati di muffa più leggeri, non adatti quindi alla situazione creata nella Tesla. In alternativa, si può ricorrere al trattamento con ozono, in grado di uccidere tutti i tipi di muffe.

La soluzione finale resterebbe quella di portare l’auto da professionisti che sono in grado di rimuovere ogni tipo di sporco depositato nelle auto che non vengono lavate da molto tempo. La maggior parte possiede prodotti che non si trovano facilmente in commercio e che sono in grado di poter rimuovere la maggior parte delle sostanze depositate sui sedili dell’auto.