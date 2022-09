Panorama è senza pietà: battuta Unieuro con sconti al 90% solo a settembre

Non è di certo uno dei grandi magazzini abituati a proporre merce del genere ma a quanto pare vuole adesso adeguarsi alla grande. Panorama batte gran parte della concorrenza proponendo nel volantino di settembre un pizzico di tecnologia e di elettronica per la casa. I prezzi sono estremamente conveniente ma soprattutto la qualità non passa in secondo piano, come potete notare nella descrizione di quello che viene venduto.

Panorama non si arrende: il volantino di settembre mostra due articoli in sconto che piaceranno agli amanti della tecnologia e degli elettrodomestici a basso costo

Il volantino Panorama che sta per vedere la scadenza di tutti i prezzi al suo interno propone ancora degli sconti eccezionali, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente domestico e per quanto riguarda l’elettronica.

Bisogna recarsi all’ultima pagina per trovare le offerte, le quali potrebbero sfuggire a qualcuno. In primo luogo è possibile notare una lavatrice con capacità massima da 6KG del marchio NGM, nella variante Luna 2. Questa costa solo 189 €, sfruttando dunque lo sconto del 17%.

Segue poi una soluzione davvero eccezionale per chi non vuole spendere tanto ma vuole avere una Smart TV di buon livello. Basterà infatti spendere solo 199 € per ottenere la TV United da 42 pollici che comprende una qualità HD Ready e tutto ciò che serve. Presente anche il sistema operativo Android TV.

Bisogna ricordare poi che tutti gli acquisti che effettuate presso un punto vendita Panorama possono godere di una garanzia ampia da due anni. Per qualsiasi problema dunque potrete recarvi presso il punto vendita dove avete acquistato l’oggetto.