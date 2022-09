Iliad è assolutamente impazzita, proprio in questi giorni ha presentato una splendida campagna promozionale che la vede proporre agli utenti la possibilità di acquistare gli Apple iPhone a prezzi infinitamente più bassi del normale.

Spendere poco con Iliad è sempre possibile, le sue promozioni sono ricchissime di bundle quasi infiniti, richiedendo in cambio un esborso decisamente ridotto su cui gli utenti possono fare affidamento, riuscendo come al solito a spendere poco o niente. A tutto questo si aggiunge la possibilità di acquistare nuovi smartphone a prezzi ridicoli, proprio come gli Apple iPhone di cui vi parlavamo nel titolo.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, nasconde offerte assurde e codici sconto gratis.

Iliad: gli iPhone sono praticamente gratis

I prezzi sono decisamente bassi per quanto riguarda, ad esempio, l’acquisto dei nuovissimi Apple iPhone 14. Partiamo dal più “economico” della selezione, l’iPhone 14 può essere acquistato con un esborso iniziale di 209 euro, e poi successivamente 30 rate da 27 euro l’una.

Il prezzo sale a 269 euro all’inizio, e poi 30 rate da 30 euro, per quanto riguarda l’iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro, per poi arrivare direttamente al modello più costoso. In questo caso, ricordiamo essere iPhone 14 Pro Max, la spesa sarà di inizialmente 369 euro, poi 30 rate da versare ogni mese da 37 euro.

Per approfittare della suddetta campagna promozionale di Iliad, è importante sapere che sarà strettamente necessario essere clienti dell’operatore telefonico, in caso contrario non sarà possibile richiedere la suddetta promozione. I dettagli sono ad ogni modo disponibili online sul sito dell’azienda stessa.