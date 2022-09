Si avvicinano sempre di più i prossimi smartphone top di gamma di casa Google, i Pixel 7 e Pixel 7 Pro dei quali abbiamo avuto numerosi assaggi grazie ai leak ufficiali e ufficiosi trapelati online nelle scorse settimane.

Dopo aver visto i primi video promozionali e le colorazioni attese, andiamo a scoprire nuovi e interessanti dettagli su cosa proporranno le specifiche tecniche di Pixel 7.

Google Pixel 7: ecco le specifiche presunte

Grazie al noto leaker Yogesh Brar abbiamo modo di vedere quali saranno le specifiche tecniche di Pixel 7. Lo smartphone dovrebbe montare uno schermo FHD+ OLED da 6.3 pollici, con processore Google Tensor G2 con integrazione del chip Titan con 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Sul retro troviamo due sensori rispettivamente da 50 megapixel e 12 megapixel, mentre la fotocamera frontale sarà da 11 megapixel. Batteria da 4.700 mAh e sistema operativo Android 13. Insomma vediamo alcuni punti in comune e altri di evoluzione rispetto al Pixel 6 dello scorso anno: la batteria supporta una ricarica leggermente più rapida, il processore sarà il Tensor di seconda generazione e anche la fotocamera anteriore dovrebbe adottare un sensore più evoluto.

Tra quelli in comune vediamo praticamente lo stesso sensore principale da 50 megapixel per la fotocamera posteriore e un display molto simile, con lo stesso refresh rate massimo che si fermerà a 90 Hz. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.