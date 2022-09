Ottime notizie in casa Eurospin, in questi giorni è stato reso disponibile un nuovo volantino, che include al proprio interno un elettrodomestico veramente incredibile, la perfetta soluzione per coloro che vogliono spendere poco, ed allo stesso tempo godere di una qualità ben superiore alle aspettative.

La spesa da Eurospin è da sempre economica, basti pensare che al giorno d’oggi è facile pensare di spendere anche meno di 10 euro, riuscendo allo stesso tempo a mettere le mani sulla tecnologia generale, altrettanto economica e dal risparmio assicurato. In questo periodo, tuttavia, l’azienda pare essersi nuovamente superata con gli sconti, ecco l’elettrodomestico che tutti vogliono.

Eurospin: il prodotto da acquistare ad occhi chiusi

Il prodotto di cui parliamo non è altro che un forno a microonde di casa Samsung, in vendita al momento addirittura a soli 89 euro, quando il prezzo di listino si aggira attorno ai 149 euro. Al giorno d’oggi è praticamente impossibile pensare di acquistare un altro elettrodomestico dello stesso tipo, e brand, ad una cifra più bassa di quella effettivamente indicata nell’articolo.

Nel caso in cui non lo conosciate, ricordiamo comunque essere un forno con l’interessante funzione Quick Defrost, perfetta per scongelare i cibi più rapidamente (e sopratutto uniformemente), con tripla distribuzione. Il controllo avviene tramite le comode manopole anteriori, mentre la potenza complessiva è di 1150 watt. Dimensionalmente parlando risulta essere nella media, difatti raggiunge 50 x 27,5 x 37,4 centimetri, obiettivamente uno dei più piccoli ed interessanti del mercato.