WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari oggi. Per la maggior parte di noi, l’app contiene molti dei nostri dati importanti come messaggi, contatti, registri delle chiamate e altro ancora.

Se non hai in programma di eliminare i dati sull’app, e vuoi reinstallare l’applicazione a causa di alcuni problemi, ecco cosa puoi fare.

Ecco la guida per non perdere dati

Proprio come qualsiasi altra applicazione, disinstallare WhatsApp significa cancellare completamente i tuoi dettagli, messaggi e numero di telefono dall’app. Inoltre, non sarai in grado di recuperare nessuno dei tuoi vecchi messaggi, potrai comunque riceverli, ma semplicemente non potrai accedervi.

Ecco perché abbiamo elencato diversi modi per reinstallare WhatsApp senza perdere dati.

Se pensi di perdere tutti i messaggi salvati su WhatsApp dopo la disinstallazione, abbiamo trovato diversi modi per recuperare i dati di WhatsApp dopo aver reinstallato l’app.

Metodo 1: eseguire il backup dei messaggi di WhatsApp su Google Drive

I backup di Google Drive può salvare i file come documenti, immagini e altro ancora. Ma quello che molte persone non sanno è che puoi utilizzare Google Drive per eseguire il backup dei tuoi messaggi WhatsApp prima di disinstallarli e dopo aver reinstallato l’app puoi ripristinare i tuoi messaggi senza problemi.

Ecco la procedura: