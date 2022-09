Comet è folle: il nuovo volantino con la tecnologia al 90% di sconto batte Lidl

I volantini in giro sono tantissimi per quanto riguarda i grandi magazzini che si occupano di vendere elettronica e tecnologia. Un occhio di riguardo però deve essere prestato a Comet, azienda che anche in questo caso ha battuto la concorrenza senza problemi con le grandi offerte di settembre.

Comet lancia la tecnologia ai prezzi più convenienti sul mercato: il volantino mostra il meglio ma solo per poco tempo, avete due giorni

Solo oggi e domani restano disponibili per chiunque voglia approfittare delle offerte presenti all’interno del volantino di settembre marchiato a fuoco da Comet. Qui è possibile trovare prezzi incredibili per la merce, chiaramente nel mondo della tecnologia e dell’elettronica.disponibile anche i finanziamenti a tasso zero in 10 mesi, con TAN e TAEG a 0.

Le prime offerte che saltano all’occhio visto che si trovano in prima pagina del volantino Mega Sconti, riguardano uno smartphone ed una Smart TV. Il primo è un Samsung Galaxy S22 5G, venduto nella versione da 128 giga al prezzo di 699 €. Segue la televisione, una Samsung Crystal UHD da 55″, la quale costa solo 389 €, prezzo migliorabile con il bonus TV fino a 311,20 €.

Addentrandosi all’interno del volantino, è possibile notare come la gamma Xiaomi sia ben fornita con quasi tutti i modelli disponibili con prezzi compresi tra i 159 e gli 899€. Non sono da meno poi i prodotti di casa Apple, la quale comprende la vasta gamma dei nuovi iPhone 14. Chiaramente qui i prezzi di vendita saranno come quelli che potete notare sul sito di Apple.

Ricordiamo che tutta la merce che acquistate presso il negozio, è garantita per un periodo di due anni.