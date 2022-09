La piattaforma di e-commerce Amazon Italia ha già avviato tante nuove offerte tecnologiche dedicate ai suoi dispositivi, quelli delle serie Fire TV, Kindle, Echo, Echo Show, Blink, Ring e tanto altro ancora.

Una bella anticipazione di quello che dovrebbe succedere tra 11 e 12 ottobre 2022, giorni dedicati allo speciale Prime Day 2022 in autunno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon anticipa il Prime Day con il Fuori Tutto

Amazon ha annunciato ufficialmente le Offerte esclusive Prime, un evento di due giorni dedicato alo shopping scontatissimo. Migliaia di prodotti disponibili nella vetrina virtuale delle offerte, fra i quali scegliere i propri preferiti. Un evento dedicato agli abbonati ai servizi Prime, grazie al quale sarà possibile persino anticipare lo shopping natalizio.

Tantissimi i brand noti protagonisti delle offerte, come GHD, iRobot, Oral B, Samsung e non solo. Numerose anche le categorie di prodotti in sconto. Ce n’è per tutti i gusti: moda, scasa, cucina, elettronica, animali domestici, giocattoli e gli amati dispositivi Amazon. Entusiasmo da parte di Claudio Marchese, EU Product Manager Amazon Prime.

Quest’ultimo ha dichiarato: “In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più. “Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping“. Andate a visitare la pagina ufficiale della piattaforma per scoprire tutte le offerte.