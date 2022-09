Amazon distrugge Unieuro: gli oggetti da non farsi sfuggire per il proprio iPhone

Hanno fatto come sempre molto scalpore i nuovi iPhone 14, la gamma di telefoni di casa Apple che in questo caso dominerà il mercato ancora una volta viste le esigue ma importanti novità.

Soprattutto su Amazon sono arrivati fin dal primo momento, disponibili per il pre ordine per tutti coloro che proprio non riuscivano ad aspettare.il colosso ha messo a disposizione ogni giorno i nuovi iPhone, proponendoli in alcuni casi anche con un lieve sconto. Allo stesso tempo però sono disponibili anche alcuni accessori di cui i veri maniaci della perfezione e della tecnologia non possono fare a meno. Stiamo parlando di tutte cose utili per un iPhone, come powerbank, cavi e tantissime altre soluzioni interessanti.

Amazon: questi sono gli articoli che non potete perdere da abbinare ai vostri iPhone, ecco i prezzi migliori

State cercando un metodo per ricaricare rapidamente il vostro iPhone? Ecco la mini powerbank di iWALK, la quale fornisce un’ottima soluzione visto che viene attaccata direttamente alla porta Lightning. Dimensioni compatte e 4500 mAh di energia. Il prezzo è di 25,99 euro.

Se avete bisogno poi di un cavo più lungo per ricaricare il vostro iPhone, su Amazon trovate una soluzione doppia: ce ne saranno due in confezione da ben 2 metri. Il prezzo è di 8,38 euro.

Il nostro consiglio poi è di proteggere al meglio il vostro iPhone. Su Amazon ecco la classica proposta di vetro temperato da applicare sullo schermo da parte di Spigen. Il prezzo per i modelli 14 è di 16,99 euro con due pellicole incluse.