WindTRE offre giga senza limiti e a meno di 10 euro al mese: ecco la promo

Questo gestore sarà in grado ora di riportare ordine riuscendo a riportare indietro anche i vecchi clienti. L’obiettivo è proprio questo, almeno prima dell’inverno quando arriverà una nuova campagna piena di nuove offerte. Per tale motivo, come le testimonianze hanno confermato, WindTRE sta provando in ogni modo a contattare i vecchi clienti per riportarli all’ovile. Questa volta ci saranno offerte eccezionali che non baderanno i contenuti e che offriranno prezzi molto bassi ogni mese. La qualità intanto resta assicurata così come la successiva felicità di chi sceglie le offerte proposte.

WindTRE: la nuova offerta è senza limiti, non ci sono infatti contenuti che abbiano un tetto nella GO Unlimited Star+

La voglia di recuperare utenti è davvero tanta e in questo caso un gestore di livello non può non avere la competenze per dargli seguito.

A dimostrarlo alla grande è WindTRE, gestore più che navigato nel mondo della telefonia italiana da diversi anni a questa parte. Con l’arrivo di tante realtà innovative e giovani però questo provider avrebbe perso tantissimi clienti, i quali sarebbero diventati parte di altre aziende.

La soluzione che però sta portando in tante persone e la voglia di rientrare a un solo nome ed è quello di GO Unlimited Star+. Tutti vorrebbero avere sul proprio smartphone una promozione mobile del genere, la quale costa poco, offre il meglio e soprattutto con grande qualità. All’interno dell’offerta stessa ci sono infatti minuti ed SMS senza limiti perso tutti i numeri e infine anche giga senza alcun tipo di limite. Il prezzo, solo per pochi, è di 7,99 € al mese.