Whatsapp: i tre trucchi nascosti di cui avevi bisogno

Inutile fare i gradassi, sebbene Whatsapp sia l’app che utilizziamo maggiormente durante la giornata, essa nasconde dei trucchi super interessanti che una volta scoperti vi cambieranno la vita. Vi è venuta un po’ di curiosità? Esperti o no, noi vi consigliamo di dare un’occhiata a questo elenco. D’altronde non si smette mai di imparare!

Whatsapp: sicuro di conoscere questi trucchi?

Nascondere i messaggi in anteprima

Da sempre, chiunque ha la possibilità di farsi gli affari nostri leggendo i messaggi in arrivo sull’anteprima di Whatsapp. Ciò ovviamente può dare fastidio a chi riceve la notifica, ma con questo trucco non ci sarà più alcun tipo di problema. Basterà andare nelle Impostazioni del telefono, cliccare su Notifiche e barra di stato e poi su Nascondi-notifiche intelligente. Purtroppo però non tutti hanno questa funzione. Ai pochi eletti, sappiate che grazie a tale opzione il contenuto delle notifiche banner verrà nascosto quando la fotocamera interna rileverà un volto diverso da quello del proprietario nel dispositivo.

Vedere ed eliminare le foto ricevute solamente sull’app WhatsApp.

Con questo trucco vedremo le foto e i video che abbiamo ricevuto tramite l’app, suddivisi per le diverse chat e gruppi. Possiamo scegliere di ordinarli dal più pesante al più leggero, così da eliminare ciò che occupa più spazio tenendo premuto e cancellando la selezione.

Formattare il testo dei messaggi

Tale segreto è un po’ più vecchiotto rispetto agli altri ma mai scontato. Su WhatsApp è possibile scrivere messaggi in grassetto, corsivo e testo barrato. Come? Basta digitare il testo aggiungendo all’inizio e alla fine i caratteri speciali. Per il grassetto servirà l’asterisco, per scrivere in corsivo chiudete le parole tra i trattini bassi e per barrare ciò che avete scritto aggiungete la tilde (l’onda, in sintesi).