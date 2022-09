Spiare Whatsapp non è più così difficile come una volta. Ci sono diversi strumenti con cui puoi armarti oggi per spiare le conversazioni di qualcuno senza troppo stress.

Nonostante le appetitose funzionalità offerte da altre app di messaggistica istantanea, nessuno ancora è riuscito a detronizzare Whatsapp dall’essere l’app di messaggistica istantanea più utilizzata a livello globale. Non solo è in testa, ma ha anche la quota di mercato più ampia tra gli utenti di app di messaggistica, per questo motivo è salito l’interesse da parte degli hacker.

E a differenza di prima, ora ci sono molte opzioni disponibili per chiunque sia interessato a spiare le conversazioni altru.

Come leggere i messaggi Whatsapp di qualcuno

A differenza di prima, ora è molto facile hackerare, spiare o accedere all’account di qualcuno leggendo tutti i messaggi senza accedere fisciamente al dispositivo. Sebbene nel tempo l’app abbia cercato di bloccare diverse vulnerabilità note che hanno portato allo sfruttamento di Whatsapp in passato, non ha fermato l’ondata di altri exploit di spionaggio lasciando gli utenti preda degli hacker.

Ai tempi le persone arrivavano persino ad assumere un investigatore privato, ma tutto ciò che serve oggi è accedere al telefono per sapere cosa stanno facendo.

Spiare usando whazzak

Per coloro che non sanno cosa sia whazzak, è uno strumento creato nel maggio 2007 che consente alle persone di spiare i messaggi di altre persone senza essere scoperti. Il più delle volte, le persone ignorano gli aggiornamenti e gli avvisi dei fornitori di software e, di conseguenza, questo porta alla violazione dei dati da parte di app esterne.

Puoi scaricarlo su market alternativi e installarlo seguendo le guide che trovi sul web.

Come spiare tramite web

Spiare Whatsapp tramite il web è uno dei metodi più semplici per accedere facilmente alla chat della persona designata. Tutto quello che devi fare è andare sul sito web di whatsapp e prendere il telefono della vittima e scansionare il codice QR dell’account della vittima.

Finché il telefono della vittima è intorno a te, non avrai problemi a spiare le conversazioni. Nonostante l’app abbia cercato di limitare l’exploit di questo metodo, è comunque molto realizzabile ed è ancora sfruttato da molte persone.