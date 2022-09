TIM distrugge Vodafone: ora la Wonder Five è quasi gratis con 100GB

Da diversi giorni non si parla d’altro che del nuovo corso che TIM sta imbastendo da tempo. Il noto gestore è diventato di nuovo di moda tra gli utenti che vogliono cambiare provider telefonico, soprattutto perché desiderano una qualità maggiore rapportata ovviamente ad un prezzo basso e a tanti contenuti.

TIM e in questo momento in grado di poter offrire tutte queste caratteristiche, le quali risultano fondamentali ormai per chiunque. Proprio per questo erano stati presi in esame in passato i gestori virtuali, i quali ad oggi risultano una valida alternativa. Proprio per riuscire a piazzarsi davanti a queste piccole ma valide realtà, TIM ha deciso di promuovere una promozione che varia in un’altra che differisce solo per la qualità di rete.

TIM apre la crisi degli altri gestori mobili con delle offerte eccezionali che hanno un prezzo molto basso per sempre

Arriva la nuova TIM Wonder Five, promozione mobile che tutti potevano sfruttare qualora il provider decida di chiamarli personalmente. Si tratta di un’offerta che comprende tutto al suo interno, visto che ci sono infatti contenuti di grande livello. Stiamo parlando infatti di minuti senza limiti verso qualsiasi provider, messaggi senza limiti verso tutti e di 70 giga in connessione 4G per la navigazione senza limiti sul web. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese, senza rimodulazioni future per i prossimi due anni.

Nel caso in cui doveste desiderare poi la versione che include il 5G al suo interno, dovrete pagare solo 9,99 € al mese. Stiamo parlando praticamente di 2 € in più.