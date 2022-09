L’operatore Sorgenia sta proponendo fino a 150 euro di sconto in fattura per Luce, Gas e Fibra. Lo fa attraverso un codice promozionale proposto anche in precedenza.

In questo periodo, a partire da fine Giugno 2022, Sorgenia sta infatti mettendo a disposizione dei codici sconto per le nuove attivazioni delle sue forniture. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Sorgenia offre fino a 150 euro di buono sconto

A partire dal 1° Settembre 2022 e fino a pochi giorni fa, i nuovi clienti hanno potuto invece usufruire del codice “EOLICO”, valido per ottenere uno sconto totale per ogni fornitura pari a 25 euro, rateizzato sempre in 12 mensilità a partire dal mese di attivazione. In data 21 Settembre 2022, il codice promozionale proposto ai nuovi clienti Sorgenia è cambiato nuovamente, ritornando quello precedente con 50 euro di sconto.

Al momento, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, il codice “SEQUOIA” risulta valido fino al 30 Settembre 2022. Il buono rimane valido per i contratti Single Fuel, Single Fuel+Fibra, Dual Fuel e Trial Fuel. Il contratto Single Fuel si otterranno 50 euro di sconto, con il contratto Single Fuel + Fibra e Dual Fuel 100 euro di sconto ed infine con il contratto Trial Fuel si otterranno 150 euro di sconto.

Durante il processo di sottoscrizione del contratto, qualora il codice non risulti automaticamente applicato da Sorgenia, il cliente deve inserirlo manualmente all’interno dell’apposito campo denominato “Codice Amico”. Si specifica inoltre che lo sconto non è cumulabile con altre promozioni. A questo proposito, l’operatore sottolinea che la promo non è quindi cumulabile neanche con il programma Porta un Amico.