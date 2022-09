Monete rarissime che valgono più di 1000€ l'una: la lista

Tutti sono a conoscenza del fatto che tantissime monete e del passato possono arrivare a valere cifre molto preziose, sia per quanto riguarda il concetto storico che per il loro valore. È chiaro allo stesso tempo che non stiamo parlando del valore raffigurato sulla moneta numericamente, ma di quello che è il valore in merito alla rarità, alla tiratura delle monete stesse.

Proprio per tale motivo aprire il proprio cassetto e dare uno sguardo può comportare scoperte che mai prima d’ora avreste pensato di fare in casa vostra. Mandate importanza a sé quella moneta che trovate sia attuale o meno, visto che più sono antiche più potrebbero avere un valore elevato. Per tale motivazione bisogna porre estrema attenzione alle vecchie Lire, delle quali in giro ci dovrebbero essere pezzi dal valore inestimabile. Alcune monete in circolazione sono riusciti a raggiungere un valore altissimo come ad esempio quella che è la vecchia moneta da 10 Lire.

Monete rare: quella da 10 Lire con la spiga potrebbe essere una delle più interessanti in assoluto

Sembrava all’apparenza una delle più inutili, una delle più leggere e quindi con il valore minore in assoluto.le cose però potrebbero cambiare improvvisamente se ne possedete alcune, visto che la moneta da 10 Lire potrebbe essere una di quelle col valore più alto raggiunto. Quella creata nel 1946 e fino al 1950, che prende il nome di Olivo, potrebbe valere addirittura 4500 € se in stato fior di conio.

In buone condizioni invece potrebbe arrivare a valere intorno ai 2500 €. Ovviamente non crediate che sia facile trovare una moneta del genere, però non bisogna mai darsi per vinti.