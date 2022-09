Iliad è sena pietà: Vodafone e TIM perdono contro le due offerte fino a 150GB in 5G

Si cominciò a parlare di una situazione del genere già diverso tempo prima che diventasse effettiva: Iliad stava per lanciare la sua prima promozione per quanto riguardava la rete fissa in casa. Ad oggi, a carattere domestico, non esistono infatti promozioni che possono eguagliare quella disponibile sul sito ufficiale del noto gestore. Nessuno aveva creduto che potesse diventare realtà ma invece eccola qui, ancora disponibile con gli stessi prezzi di vendita. Esatto, prezzi, proprio perché ce ne sono due e ben diversi in base a se siete clienti con lo smartphone o meno.

Iliad batte tutti con due offerte clamorose che impattano sul mondo della telefonia sia fissa e mobile, ecco i prezzi e i contenuti delle due

Nel momento in cui dovesse risultare clienti già con lo smartphone con una promozione mobile, Iliad vi permette di pagare 15,99 € al mese per sempre.a casa arriverà il modem del gestore che vi permetterà di avere una connessione in fibra ottica fino alla velocità di 5 Gigabit. Inoltre avrete anche minuti illimitati verso qualsiasi altro gestore. Nel caso in cui non siate già clienti, il prezzo salirà a 23,99 € al mese per sempre.

L’offerta mobile per eccellenza invece è quella che trovate più in basso se scorrete sul sito ufficiale. Stiamo parlando della Giga 150, opportunità più unica che rara che con il prezzo di soli 9,99 € al mese consente a tutti di avere il meglio. Minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 150 giga con connessione 5G attiva per navigare sul web. Fate però presto visto che potrebbe scadere a breve.