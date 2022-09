Expert spezza il dominio di Unieuro con il lancio di una campagna promozionale che non vuole avere assolutamente rivali sul territorio, sono infatti disponibili tantissimi sconti speciali che riescono a ridurre la spesa finale da sostenere, ed allo stesso tempo poter godere di una buonissima qualità generale.

Con il volantino di Expert è possibile dormire sonni assolutamente tranquilli, ogni giorno sono disponibili prezzi bassi sulle più richieste e svariate categorie merceologiche: elettrodomestici, notebook, televisori e smartphone, in primis, per finire anche su accessori e similari. Gli acquisti, se interessati, possono tranquillamente essere completati aprendosi al sito ufficiale, il quale permette di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo.

Expert: prezzi incredibili e tantissimi sconti per gli utenti

La campagna promozionale di Expert è ricchissima di occasioni e di prezzi decisamente ridotti, con un focus prevalente verso modelli in vendita a non più di 500 euro di spesa effettivi. Sono moltissimi i modelli che appartengono alla cosiddetta fascia media, il più interessante è senza dubbio l’ottimo Xiaomi 12X, in vendita nel periodo a soli 499 euro, per poi scendere sotto la soglia ideologica dei 350 euro.

Nello specifico troviamo Galaxy A33, TCL 30Se, Motorola Moto G22, Motorola Moto G62, TCL 305, Realme R9, Redmi 9A, Galaxy A03, Redmi 9C, Redmi Note 11 e similari, con il plus del Galaxy A53, che viene proposto nel medesimo periodo ad un prezzo finale di 399 euro.