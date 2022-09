Il volantino corrente di Eurospin appare sin da subito come una delle migliori occasioni per acquistare i prodotti più interessanti del periodo, ed allo stesso tempo avere la certezza di risparmiare ingenti quantitativi di denaro sul prezzo finale di vendita.

L’accesso alla corrente soluzione risulta essere aperto ad ogni singolo consumatore in Italia, ciò sta a significare che i prezzi sono bassi e convincenti per tutti i clienti, a prescindere dalla dislocazione territoriale. Gli utenti devono comunque sapere che i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati, nel caso in cui si acquistasse la telefonia mobile.

Eurospin: le offerte che tutti stavano aspettando

Gli amanti della tecnologia troveranno pane per i propri denti da eurospin, l’ultima campagna promozionale dell’azienda rappresenta il giusto compromesso per tutti coloro che vogliono cercare di spendere poco, ed allo stesso tempo non rinunciare alla tecnologia spicciola.

Il focus principale pare essere rivolto verso il brand Medion, con ben due dispositivi in promozione: notebook a 529 euro (è disponibile anche una variante da 279 euro), ed addirittura il tablet, in vendita a 249 euro. Nel caso in cui si fosse invece alla ricerca di un accessorio per lo smartphone, in nostro aiuto accorre Celly, con la proposta da 16,99 euro per il fitness tracker, oppure di 29 euro per le cuffie true wireless.

I prodotti in promozione non terminano qui, sono disponibili anche elettrodomestici veri e propri, ma per questi consigliamo la visione del sito ufficiale.