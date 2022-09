iOS 16 è appena stato rilasciato da circa due settimane e i clienti si lamentano ancora del fatto che l’aggiornamento abbia rovinato la durata della batteria del loro iPhone. Sebbene una breve riduzione della durata della batteria sia normale dopo un aggiornamento del software, questa volta sembra che stia accadendo qualcosa di insolito, con gli utenti di iPhone che si lamentano ancora due settimane dopo.

Quando aggiorni il tuo iPhone a una nuova versione di iOS, la durata della batteria normalmente ne risente per un breve periodo di tempo dopo l’installazione dell’aggiornamento. Questo perché iOS esegue attività in background come la reindicizzazione di dati, immagini, app e altro. Poiché i principali aggiornamenti software annuali di Apple, come iOS 16, sono aggiornamenti così enormi, questo tipo di impatto sulla batteria del tuo iPhone è particolarmente evidente.

iOS 16 potrebbe portare problemi di batteria

In generale, ciò si traduce in un diluvio di reclami sulla durata della batteria subito dopo l’introduzione di un nuovo aggiornamento software. Tuttavia, una volta terminata tutta la reindicizzazione in background, i reclami di solito scompaiono. Tuttavia, le preoccupazioni non sono diminuite quest’anno e molti clienti ritengono che iOS 16 abbia completamente danneggiato la durata della batteria del proprio iPhone.

Una breve ricerca su qualsiasi rete di social media, inclusi Reddit, TikTok e Twitter, produrrà migliaia di reclami da parte degli utenti di iPhone. Tutte queste persone affermano che dall’aggiornamento di iOS 16 due settimane fa, la durata della batteria del loro iPhone è stata notevolmente ridotta.

Apple non ha risposto ai reclami sulla durata della batteria dei consumatori di iOS 16. La Apple ha reso pubblico iOS 16.0.2 senza menzionare i miglioramenti della durata della batteria. Anche iOS 16.1 è in fase di beta test in questo momento.